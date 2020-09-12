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小摩：5G iPhone推出前 iPhone銷量正大幅放緩

小摩：5G iPhone推出前 iPhone銷量正大幅放緩 (圖片：AFP)
小摩：5G iPhone推出前 iPhone銷量正大幅放緩 (圖片：AFP)

週五 (11 日) 摩根大通引用 Wave7 Research 近期調查表示，iPhone 12 即將發布之際，目前 iPhone 銷售量正大幅放緩。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.31% 至每股 112.00 美元

Wave7 Research 近期調查研究跨運營商的智慧型手機銷售趨勢，研究表明，iPhone 銷量正在放緩或趨於平穩，主因是三星最近推出新機影響，以及果迷對 iPhone 12 期望越來越高。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 稱，儘管運營商正清倉促銷，但蘋果 iPhone 11 系列市佔正大幅放緩，此外雖然 iPhone SE 銷售情況最近幾個月似乎有回溫現象，但低階 iPhone 銷售趨勢也有所下滑。

蘋果 iPhone 於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：Wave7)
蘋果 iPhone 於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：Wave7)

隨著美國新冠疫情再次升溫，截至 9 月，58% 的蘋果美國實體門市仍在營業，但 6 月下旬為 80%。

小摩稱，iPhone 銷量的下降是果迷對新品陣容預期需求上升的反應，也多半是蘋果旗艦新機發布前的正常現象。

蘋果 iPhone 高階手機於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：AFP)
蘋果 iPhone 高階手機於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：AFP)

蘋果秋季發表會將於美東時間 9 月 15 日舉行，預期有別以往 Apple Watch Series 6 將是發表會的焦點新品。

小摩根據生產時間表研判，蘋果仍有可能在 10 月推出之前至少發布部分新 iPhone 型號。

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