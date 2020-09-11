高盛：建議投資者在未來三個月增持股票

高盛 (Goldman Sachs) 上調了對股市的投資展望，表示經歷了近期的市場修正後，建議投資者在接下來的三個月中「增持」股票。

高盛分析師在報告中表示，已經將三個月內的股票投資評級從「中立」上調至「增持」，主因是對企業獲利有信心，同時，相對固定收益資產來看，股票具備更大的吸引力。同時，高盛也將信用產品的評級由「增持」降至「中立」。

儘管美股在近期大跌，新加坡銀行星展銀行 (DBS) 投資長 Hou Wey Fook 認為，在過去幾個月中大幅上漲後，美股近期的拋售是一次不錯的、健康的修正。他也表示，股價很有可能會進一步下跌，但也有幾個因素可能會支持市場。他認為，在低利率和低收益的環境中，股票仍然是投資人的最好選擇，因此，在任何修正中，的確可以看到資金流回股票市場。

儘管科技股遭到拋售，但 Hou Wey Fook 建議，投資者可以繼續涉足該領域，因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情加速了許多趨勢，例如科技和電子商務的應用。

花旗首席策略師 Tobias Levkovich 曾表示，儘管他擔心投資者變得過於自滿，忽略了過去許多可能造成破壞的問題，而且估值也沒有吸引力，但是他承認，收益已經好於預期，而 疫情的進展將是受市場歡迎的。「我們仍然認為市場的走勢超前，但是 Fed 將採取一切措施來防止美國股市以百分之十幾的程度下跌。」Levkovich 說道。