求親保德信人壽失利 第一金：持續尋找合適標的

第一金 (2892-TW) 搶親保德信人壽失敗，第一金主管對此表示，目前金控獲利仍靠銀行支撐，基於金控業務均衡發展需求，未來仍將持續尋找其他併購目標，只要有好的標的還是會積極參與。

第一金今年第 1 季參與保德信人壽競標，有意拓展壽險版圖打造第二具獲利引擎，但最後仍無法如願抱得美人歸，今 (1) 日召開第 2 季線上法說，媒體關注第一金併購破局一事。

第一金副總暨發言人方螢基表示，金控有高達 9 成以上獲利主要靠銀行支撐，儘管旗下已有第一金人壽子公司，但單靠自我成長速度略為緩慢，因此希望透過併購壯大規模，帶動業務成長。

方螢基進一步指出，儘管這次無法併購保德信人壽，但為創造更多獲利來源、均衡子公司發展，因此仍將繼續尋找好的併購標的，未來如果有好的基會仍會積極參與。

第一金今天法說揭露自結財務數據，截至上半年為止第一金稅後純益 87.64 億元，較去年同期減少 11.6%，每股稅後純益 (EPS)0.68 元，核心子公司一銀上半年稅後純益 84.83 億元，較去年同期減少 12.6%。

進一步分析銀行核心業務收益，上半年總收益 222.8 億元，較去年同期減少 6.1%，包括淨利息、淨手續費與投資收益全部衰退，其中淨利息收益 137.75 億元、年減 0.2%；手續費收益 36.38 億元、年減 1.4%，投資收益 47.65 億元，年減幅近 2 成。

第一金主管表示，上半年雖有疫情攪局，但美中貿易戰讓產業鏈重新洗牌，進而帶動融資需求，銀行上半年總放款仍比去年增加 6.9%，其中來自中小企業放款年增 8.1%、房貸年增幅 6%。

第一金主管指出，受惠放款持續成長，因而抵銷央行降息對銀行的衝擊，加上資金回流帶動投資熱潮，讓上半年淨利收與手續費收益雖較去年下滑，但衰退幅度不大。

在投資收益部分，第一銀行目前持有台股市值約 120 億元，較去年底增加約 25%，債券部分市值也較去年底增加 10%，其中股市部分看好科技、生技等類股後市，但強調隨著股市處於高檔，操作上會順應市場波動「快速進出」，並做好風險控管。