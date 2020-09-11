資金撤離觀望台股陷高檔整理 投信點名兩大優勢支撐長線利多

台股今 (11) 日開低走低，持續震盪整理，投信認為，台股基本面並未改變，近期盤勢震盪主要受美股陷入大選前震盪，加上處於第 3 季財報空窗期所致，由於台股殖利率仍高、基本面正向，資金可望持續挹注，長線仍相對看好台股後市。

近期國際股市面臨獲利回吐賣壓，連帶讓台股陷入震盪，盤勢在觸及 13000 點後引發短線賣壓，加上中美科技戰升高，資金從半導體與手機供應鏈撤出，因而台股形成月線與季線之間的整理。

資金流向部分，統計台股 8 月回檔後，9 月以來外資仍賣超台股權值股，賣超金額 98 億元。

富達投信出，國際與台灣基本面並未改變，但美股正逐步進入大選前的震盪期，讓投資人避險心態日增，加上目前正值第 3 季財報空窗期，對股市正向刺激因素有限。

富達投信認為，台股有高殖利率及業績支撐，整體看法不用過度悲觀，美國選前震盪加大無疑是逢低佈局好時機；根據彭博統計，標普 500 成分企業 2 明年預期企業獲利成長 13.46%，台灣加權指數企業則是 8.5%，由於中、美、歐各國逐步解除封鎖，重啟經濟活動，故預期各行業需求將回升，搭配資金面寬鬆無虞，可逢 9 至 10 月波動期布局明年主流股，等待業績行情。

以投資標的來說，短線主流聚焦於低基期的傳產航運等，長線則以受惠中國半導體自主化的企業、高速傳輸及 5G 通訊應用相關族群為主。

富達投信指出，9 月中下旬 5G iPhone 即將亮相，由於美國對華為的最新限令，預估 iPhone 12 將接收華為在中國大陸的高階智慧手機市占率，受惠於規格與出貨成長的電子零組件個股因股票評價仍低，可以關注投資契機。

另外，除蘋果商機，以歐洲為首，主要國家不約而同陸續推動替代能源政策，受惠於綠能趨勢的工業、工程或汽車零組件也是值得留意的投資主題。