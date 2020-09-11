〈金管會推雙語金融〉一銀今年再增6家雙語分行 目標2028年全台分行雙語化

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行為響應政府「2030 雙語國家政策發展藍圖」，展現強烈企圖心，2019 年已完成設置 6 家雙語分行，今年將於北、中、南再設置 6 家，並立下提前在 2028 年前完成雙語化全覆蓋國內 188 家分行的願景，朝向區域型銀行邁進。

金管會主委黃天牧今 (11) 日偕同國發會主委龔明鑫、財政部部長蘇建榮等跨部會首長前往一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果。

一銀總經理鄭美玲全程陪同，展示用心打造有溫度的雙語分行，導覽過程中遇到外籍客戶臨櫃洽辦業務，行員展現流暢且熟練的服務，並以流利的英語與客戶交談，輔以分行整體所營造的友善雙語金融環境，皆讓外籍客戶留下深刻的印象。

鄭美玲表示，設置雙語分行的目標除為提升服務品質能量、落實公平待客企業核心文化外，另一方面是從銀行國際化經營策略思考，一銀海外據點多達 39 個，橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，網點遍布世界各主要金融中心及亞太區臺商聚落。

為因應國際化發展及國際人才的培養，一銀一向重視員工外語培訓，今年為加速佈建雙語分行，對外擴大招募雙語人才，期許雙語分行的佈建除在國內形塑雙語環境，累積為外籍人士服務的經驗，強化英語溝通與交流專業能力外，經培訓的優秀雙語人才未來也可輪調海外單位，厚實一銀國際化的發展。

目前一銀員工參與英文檢定測驗的人數已逾 2300 人，多益英文成績達 900 分以上的行員更上看 250 名。

一銀指出，延吉分行位於北市東區商圈，觀光人潮多，周邊外商公司密集，因此累積豐富的雙語金融服務經驗，且該分行有 6 成人員具有外語證照，英語能力佳，從常用臨櫃申請書表到相關設施及標誌皆設置完善，更在外籍人士經常辦理業務的一般收付 / 服務台 / 外匯櫃檯設置英語諮詢專櫃，以及提供「講英語嘛ㄟ通」的ｅ化填單服務。另外，一銀官網及網路金融服務也提供雙語化服務，讓外籍顧客不受時間或地點限制就能完成銀行交易與服務。