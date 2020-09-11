【街口投信】市場快訊 : 街口中小型基金

街口中小型基金於操作面上採相對穩健的操作策略，對於接下來美國總統大選及中美貿易戰科技戰等風險，將資金轉進相對基期較低及籌碼較為乾淨的類股。產業佈局由於半導體及電子類股面對 9/15 後不能出貨給華為禁令的風險，基本面疑慮較大，因此逢低轉進一些基期相對低，或是剛起漲的產業新主流，如: 電動車、綠能等等。

街口投信認為『綠能』配合政政策及再生能源條例的修訂: 一年用電量 500MW 以上的企業用電大戶，必須在 2025 年前達到綠電使用比例佔總用電量 10％的要求；以及台積電、APPLE、Google 等相關國際大廠加入 RE100 組織，目標在 2050 年底前 100％使用再生能源，而 RE100 的政策是鼓勵購買「在地」的綠電，因此台灣相關綠能廠商，可望受惠。

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