【聯邦投信】新興市場經濟情勢反彈，資金持續湧入債市！

雖全球經理人指數 (PMI) 已持續改善，但幅度趨緩；聯準會放寬短期通膨目標，伴隨財政政策並進，釋出資金流入股債市，然美國對中國的限制未放緩，川普仍期望逐步減少對中國的依賴，聯邦投信表示大型科技股能否撐住此波影響將成為美股後續走勢的關鍵。而新興與亞洲市場經濟數據表現出色，資金流入後市可期。

聯準會加大寬鬆力度 川普能否成功穩定美股盤勢？

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，在 8/27 舉行的全球央行年會上，聯準會主席鮑威爾提出，將追求長期平均 2% 通膨，亦即當通膨短期突破 2% 時，聯準會並不會馬上就啟動升息機制，從另一方面來看，此舉也表示聯準會允許實質利率短期處於負利率的水平，期望能先讓因疫情惡化的經濟與就業狀況重回穩定水準。

美國總統大選正如火如荼的進行，游蕙蘭認為現任美國總統川普會在選前穩定美股走勢以吸引選票，另外川普亦表示考慮與中國脫鉤，不再依賴中國，原先美股主要以科技龍頭股為主力撐盤，但近期走勢波動較大，未來情勢仍需要市場消化及持續關注。

新興市場經濟數據表現優於預期 為債券市場帶來強勁資金流！

展望後市，游蕙蘭表示 8 月份整體表現為股優於債，成熟市場投資等級債的表現在 8 月初就已達到高點，目前正處於整理階段，而近期新興與亞洲市場公布之經濟數據表現亮眼，加上美元走弱新興市場貨幣相對升值，資金逐漸自成熟市場的投資等級債轉向具有較高殖利率的新興市場債及亞高收債。值得注意的是，新興市場基本面可望逐步好轉，投資人可留意新興市場當地貨幣債表現。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及南非幣作為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新台幣計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以美元為之；南非幣計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以南非幣為之。如投資人以非新臺幣計價幣別之貨幣換匯後投資者，需自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時需承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金有一定比重投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之現金股利、債息及匯率避險收入為計算基礎，決定基金當月配息率。經理公司視前述收入水準變化及基金績效表現調整配息率，配息率可能會有較大變動，若投資標的整體收益率未來有下降情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，收益分配金額由經理公司決定，每月分配之金額並非一定相同，以按月進行收益分配為原則，投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。投資遞延手續費 ND 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳見公開說明書之說明。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險及基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 及公開資訊觀測站 (http：//mops.twse.com.tw) 查詢。【聯邦投信獨立經營管理】