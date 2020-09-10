Q3筆電出貨可望季增4% 全年上看1.8億台創八年新高

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處最新調查，疫情帶動遠距商機將延續至第 3 季，可望推升筆電出貨量達 5500 萬台、季增約 4%，教育、電競、商用機種需求全面成長，估全年出貨量將達 1 億 8763 萬台、年增 14.4%，創近八年新高。

集邦指出，第 3 季除教育筆電外，消費型、電競筆電需求量也持續上升，上游零組件供應吃緊情形較預期收斂，加上宅經濟延續，各品牌廠皆正向看待第 3 季出貨表現，評估前三名仍由惠普 (HP-US)、聯想、戴爾 (DELL-US) 拿下。

台廠方面，集邦表示，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 在既有消費型筆電市場占有重要地位，隨著市場需求持續增加，估品牌雙 A 第 3 季出貨量將分別達約 500、430 萬台，季增 24%、21%。

展望第 4 季，集邦表示，品牌廠對終端需求仍樂觀，雖然需求熱度不及前兩季，但仍較往年同期大幅成長，估第 4 季出貨量仍將年增 15.8%，也上修全年筆電出貨量預估至 1 億 8763 萬台、年增 14.4%，是 2012 年以來年度新高。

此外，集邦也指出，在各類別中，教育機種 Chromebook 成長幅度最大，估全年出貨量將達 2430 萬台，年增 42.4%，台廠宏碁、華碩都可望受惠。