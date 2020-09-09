〈數位教育轉型〉Chromebook明年總量看增4成 宏碁將受惠

全球今年籠罩在疫情衝擊下，意外帶動遠距工作、遠距教學商機大爆發，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (9) 日表示，遠距工作商機逐步趨緩，但遠距教學動能維持高檔，明年市場將再有 4 成成長空間，而宏碁今、明年 Chromebook 出貨、市占都將再衝高；法人表示，宏碁 Chromebook 出貨占比達 3 成，可望直接受惠。

陳俊聖表示，教育動能維持強勁，以美國學校為例，有約 3 成學生擁有個人電腦，但有 7 成市場未被滿足，部分學校近期也重新盤點 Chromebook 需求。

陳俊聖表示，教育筆電因為使用習慣、需求不同，使用年限較商用筆電短，也是推動教育筆電動能之一，

根據市調機構集邦諮詢資料顯示，受惠遠距商機，第 2 季主打教育市場的 Chromebook 出貨量衝上 1160 萬台，市占攀升至 25%，創下歷史單季新高，全年則可望出貨逾 2000 萬台，年增近 2 成，而明年若以 4 成成長率計算，2021 年 Chromebook 出貨量將有機會達 3000 萬台。

隨著 Chromebook 需求持續成長，台廠品牌廠宏碁、華碩 (2357-TW) 都可望受惠，據了解，宏碁 Chromebook 出貨比重約達 3 成、華碩則有 1-2 成，宏碁將是這波 Chromebook 成長趨勢的大贏家。

市場看好，台灣具備 Chromebook 完整供應鏈優勢，宏碁今也宣布與谷歌 (GOOG-US)、廣達 (2382-TW)、聯發科 (2454-TW) 宣布共組 Chromebook 產業鏈，推動台灣數位教育轉型。