〈台股盤後〉電子股重啟漲勢 小漲站穩12600點

美股四大指數周三全面反彈，台股今 (10) 也日重啟漲勢，由電子股領軍，一度大漲近百點，站上 12700 點關卡，不過隨著逢高獲利了結賣壓出籠，終場上漲 83.17 點，收在 12691.75 點，仍站穩 12600 點大關，成交輛則縮至 1981.99 億元。

權值股今日回神，蘋概三王中台積電表現最強勢，上漲近 2%，站回所有均線，鴻海也上漲近 1%，重返月線，大立光則在平盤遊走，其餘權值股包括聯發科、台達電等皆收紅表態，拉抬大盤走勢。

電子類股今日重獲市場青睞，上漲 0.93%，占大盤成交比重達 64%，至於先前強勢的傳產類股，包括航運、鋼鐵、造紙等類股，今日皆出現賣壓，類股跌幅達 0.5% 以上。

太陽能族群今日續強，達能再度攻上漲停，國碩同步亮燈，元晶也有 9% 漲幅，個股輪動加速，至於茂迪、碩禾、倉和等皆漲多拉回，下跌近 2%；面板族群由彩晶帶頭衝，彩晶亮燈漲停作收，股價創下兩年來新高，晶電、隆達也有 1-3% 的漲幅。

台股營收公告期即將結束，個股轉向基本面表現，台幣也持續強升，帶動大盤續往月線突破，不過，台股近期成交量縮小，觀望氣氛偏濃，在量能尚未明顯放大下，仍須謹慎看待。