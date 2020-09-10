台積電登高一呼助攻 台股收復短均 漲83點收12691點

美股周三回神，新台幣強升格局，台股股繪雙漲，今 (10) 日由台積電領軍電子股強彈，一度上漲百點、站上 12700 點關卡，但買盤追價意願略顯不足，終場指數上漲 83.17 點，收在 12691.75 點，收復 5 、10 日線短均，成交值縮至 1981.99 億元。

觀察權值股表現，台積電今日大漲 1.8%，終場收在最高 435 元，一舉收復 5 日線及月線；鴻海也在盤上表現，終場上漲 0.7% 收在 78.5 元；大立光、聯電、日月光投控、國巨則震盪走跌；台塑四寶同樣呈現弱勢；昨日的殺盤重心金融股，今日展開反攻，其中以富邦金、新光金等漲勢最為強勁。

聯發科、廣達、宏碁及 Google 四強攜手共組 Chromebook 供應鏈，其中，宏碁受惠 Chromebook 需求暢旺，筆電供不應求，今日股價一度大漲半根停板，但遭遇高檔調節賣壓，漲幅收斂至 1% 以內；廣達 8 月 NB 出貨 630 萬台再創歷史新高，帶動股價勁揚 2%；聯發科以小漲 0.6% 作收，差 1 元就能站回 600 元。

面板廠 8 月營收報捷，加上電視面板報價已連漲 3 個月，10 月漲勢可期，激勵彩晶今日強勢攻上漲停，寫下 2 年來新高，友達早盤也漲逾 4% 最高來到 12.95 元，但隨著高檔賣壓出籠，終場翻黑作收，群創則以平盤作收。

生醫族群面臨漲多拉回，健身器材大廠岱宇今日股價亮燈跌停，ABC-KY、神隆、旭富、健亞、永日、逸達等多檔跌勢都相當重，不過，生華科挾新冠病毒新藥利多題材，股價仍維持強漲格局。

觀察盤面焦點，嘉裕營運轉骨，奪下國防部海空軍制服、供售站 21 億元大單，帶動股價連 2 日亮燈漲停。遠傳將入股鴻海集團旗下亞太電，雙方簽訂 5G 共頻共網 20 年合約，激勵亞太電今日噴出第 4 根漲停。