低利率持續 全球股票型基金連3周吸金 兩因素有助評價提升

儘管近期全球股市轉為震盪整理，不過，美國聯準會 (Fed) 日前宣布的新通膨目標，等同為長期低利率環境掛雙保險，帶動全球股票型基金持續 3 周吸金，投信法人認為，在貨幣寬鬆環境延續、經濟持續復甦預期下，有助資金流入股市及評價提升，若遇行情回檔建議可布局全球股票型基金，掌握新趨勢產業爆發商機及基期較低的市場投資機會，同時分散單一市場風險。

即使中美科技戰愈演愈烈，美股回檔修正，市場資金持續流入布局較為分散的全球股票型基金市場。根據基金資金流向統計機構 EPFR 最新統計，全球股票型基金上週仍淨流入 34.7 億美元，為連 3 周淨流入，累計今年來淨流入約 192.7 億美元，也是各主要股票基金類別中唯一淨流入的市場，也推升全球股票型基金有亮眼表現。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，近期股市漲多修正，不過公債殖利率創新低，股市相對公債市場評價仍較具吸引力，此外，美國第二波疫情已受控緩和，經濟可望持續改善，但距經濟全面好轉及正常就業狀況仍需時間，Fed 貨幣政策持續寬鬆，將使資金行情延續。

王博祺指出，預期在第四季疫苗陸續上市、經濟將持續改善及今年低比較基期下，美股 2021 年企業獲利成長可望出現兩成以上成長幅度，將有利股市表現，就產業布局部分，看好長期趨勢向上的雲端等軟體、5G、IoT 相關的科技類股，此外先情受疫情影響較大的旅遊、零售及航空股，以及供需逐漸改善的石油類股，隨疫情趨緩、經濟活動重啟，基期較低的績優股亦浮現投資機會。