Epic斬斷iOS玩家！《要塞英雄》週五起無法透過蘋果登入系統

《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 週三表示，《要塞英雄》玩家最快本週五起就不能再使用蘋果 (AAPL-US) 的登入系統進入遊戲。

根據 Epic 上週五訴狀內容，在蘋果下架《要塞英雄》後，該遊戲的 iOS 每日活躍用戶已經大減 60% 以上。原本已下載安裝的玩家還可在不更新的狀態下繼續玩遊戲，但恐怕週五起通通無法透過蘋果設備登入遊戲。

蘋果與 Epic Games 在 8 月中旬開啟法律訴訟，係因 Epic 在 App Store 中推出新版《要塞英雄》，內含直接付款功能，如此玩家可藉由繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定；蘋果對此表示抗議，並隨即將此暢銷遊戲下架，Epic Games 則隨即對蘋果提告。

蘋果接著在 8 月 28 日暫停 Epic Games 開發者帳號，意味著 Epic Games 無法再提交遊戲或更新遊戲版本到 iOS 和 Mac App Store，當然也無法再更新《要塞英雄》版本，已下載安裝的玩家雖可在不更新的狀態下繼續玩遊戲，但無法購買任何遊戲內的內容，也無法加入《要塞英雄》的新賽季。

蘋果週四再提出反訴，要求 Epic 對 App Store 費用的損失以及其他傷害做出賠償，並要求法院給予禁制令，禁止 Epic 使用自家 in-app 付款系統。