Epic要塞英雄iOS用戶掉6成 還遭蘋果反訴違約要求賠償

蘋果 (AAPL-US) 週二 (8 日) 對《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 的法律指控做出回應，反訴該公司違反與蘋果公司的契約，並要求未指定金額的賠償。

蘋果向加州北區地院提出反訴，表示「Epic 只是在價金基礎上的分歧而提出訴訟，儘管 Epic 把自己形容成現代羅賓漢，但事實上他們還是一家市值數十億美元的企業，他們單純只是想要從 App Store 中獲得的巨大價值但卻不付出任何代價。」

蘋果與 Epic Games 之間的糾紛始於 8 月 13 日，Epic 在 App Store 中推出新版《要塞英雄》，內含直接付款功能，如此玩家可藉由繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定；蘋果對此表示抗議，並隨即將此暢銷遊戲下架，Epic Games 則隨即對蘋果提告。

蘋果接著在 8 月 28 日暫停 Epic Games 開發者帳號，意味著 Epic Games 無法再提交遊戲或更新遊戲版本到 iOS 和 Mac App Store，當然也無法再更新《要塞英雄》版本，已下載安裝的玩家雖可在不更新的狀態下繼續玩遊戲，但無法購買任何遊戲內的內容，也無法加入《要塞英雄》的新賽季。

根據 Epic 上週五訴狀內容，自從與蘋果開戰以來，Epic 基於蘋果而來的用戶就迅速減少，其 iOS 作業系統上的《要塞英雄》每日活躍用戶已經大減 60% 以上，因為《要塞英雄》 60% 以上的 iOS 用戶僅靠蘋果設備連結到《要塞英雄》，因此對「這些用戶的傷害是相當巨大的。」Epic 也警告蘋果的舉動「會對其業務造成無法彌補的傷害。」

然而，蘋果現在更進一步反擊 Epic，要求法院判處 Epic 需承擔違反契約和其他行為的責任，歸還《要塞英雄》透過自家付費系統所收到的款項全額，並尋求法院給予永久性禁令，令包含《要塞英雄》在內的所有 app 不得使用外部付款機制。

蘋果指稱，公司一直遭 Epic 蒙蔽，Epic 高層甚至在今年 4 月曾「 認可並感謝蘋果公司支持《要塞英雄》的推廣活動。」

「但蘋果一無所知，Epic 一直在忙著招聘律師團、公關人員、技術人員等來策劃這場對 App Store 的攻擊，在今年 8 月 13 日凌晨 2 點後不久，Epic 啟用其隱藏的傭金竊盜功能，Sweeney 先生再次致信蘋果管理階層，宣布『Epic 不再遵守蘋果的付費處理限制』。」

蘋果在訴狀上表示，Epic Games 已經透過 App Store 賺取超過 6 億美元。

Epic Games 則辯稱蘋果壓制自由市場競爭，並要求法院給予初步強制令，要求蘋果將《要塞英雄》重新在 App Store 上架，並恢復其開發者帳號。目前聽證會排定 9 月下旬舉行，但日期可能還會變動。

Epic 拒絕發表進一步置評請求。