〈貴金屬盤後〉美元走疲 支撐黃金連漲2日

週三 (9 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因歐元走強令美元承壓，提振了美元計價的金屬吸引力，也讓黃金找到支撐力。

與此同時，美股基準指數也從科技股引領的低迷中復甦過來，先前因納斯達克綜合指數跌入修正領域，將美股帶到數週最低點。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「近期黃金白銀價格承壓，除了因市場擔憂需求復甦放緩，最主要是因為美元反彈，但因公債殖利率仍處於低檔，黃金和白銀的拋售力道一直不會太強勁。」

「投資者仍相信有效疫苗很快就會問世，並確信無論如何各國央行和政府將準備好提供更多刺激措施並使自家貨幣貶值，在這樣的背景下，黃金和白銀基本面仍獲得支撐。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.70 美元或近 0.6%，收每盎司 1954.90 美元，盤中低點在 1926.30 美元。

FactSet 數據顯示，黃金週二收高 0.5%，創下自 9 月 1 日以來最高收盤價。

12 月白銀期貨價格上漲 9 美分或 0.3%，收每盎司 27.083 美元。白銀週二收高 1%。

美元走疲，ICE 美元指數下降 0.2% 至 93.275。在彭博報導歐洲央行決策者「對他們的經濟預測更有信心」之後，歐元兌美元走強至高點。歐洲央行週四將公布決議。

Razaqzada 表示，「越來越多分析師預期，ECB 將提供鴿派的經濟評估，如此引起今年稍晚將有更多 QE 的臆測。若然，在歐債殖利率更加走疲的潛在情況下，黃金和白銀應會受益。」

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