〈貴金屬盤後〉ECB維持利率 美元承壓 黃金連漲3日

週四 (10 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收高，係因在歐洲央行 (ECB) 決定維持政策利率不變後，歐元走強、美元承壓。

ECB 維持政策利率在 -0.5% 不變、再融資利率為 0％，並重申計畫維持利率在目前或更低的水平，直到通貨膨脹率上升至其 2％的目標為止。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在新聞發布會上表示，理事會廣泛討論了歐元的近期強勢，但重申 ECB 的目標不再匯率。與此同時，彭博報導，ECB 理事會已同意不對歐元走強過度反應。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「ECB 已確認不再需要其他幫助。對交易者來說，ECB 對歐元區經濟有信心是一件好事，這就是我們看到歐元兌美元走強的原因。」

週四交易，歐元兌美元上漲 0.5% 至 1.1861 美元，令 ICE 美元指數下降 0.2% 至 93.118。美元貶值可支撐美元計價的大宗商品，使其對海外買家的吸引力上升。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 9.40 美元或近 0.5%，收每盎司 1964.30 美元。

Altavest 管理合夥人 Michael Armbruster 表示，「沒有辦法預測短期走勢，但是黃金投資者應該按兵不動並做好準備，等待未來幾週出現買進機會，理想價位在 1830 美元左右。」

12 月白銀期貨價格上漲 21 美分或 0.8%，收每盎司 27.291 美元。白銀週三收高 0.3%。

勞工部週四公布，截至 9 月 5 日當週，通過州和聯邦計畫請領失業津貼的美國人人數不變，經季調後仍在 88.4 萬人。然而，8 月 29 日止的一週，持續請領失業津貼人數增加 9.3 萬人，達季調後 1339 萬人。

Aslam 表示，「經濟數據多空交錯，證實美國經濟正逐步復甦，但情況沒有改善，這就是為什麼黃金價格上漲的原因，黃金價格可能已經在底部，現在要持續走高了。」

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