邑昇庫藏股執行屆滿 實際買回802張 執行率54.3%

PCB 廠邑昇 (5291-TW) 今 (18) 日公布今年首次執行庫藏股屆滿結果，原擬在每股 30 元以下買回 1500 張庫藏股，執行屆滿實際買回 802 張，執行率 54.3%，平均每股買回價格為 21.43 元。

邑昇 2020 年第一季營收 2.71 億元，毛利率 18.37%，季減 0.38 個百分點，年減 2.24 個百分點，稅後純益 1303 萬元，年減 11.74%，每股純益 0.35 元。

公司表示，第一季是傳統淡季，邑昇主要廠區位於台灣，產線未受疫情影響，但出貨產品組合不同，使得整體表現小幅衰退。

邑昇印刷電路板業務具少量多樣之彈性生產優勢，主攻工業電腦、工控、車用、IoT 及醫療等高利基領域。第一季客戶端受疫情影響明顯，雖已陸續恢復正常運作，但疫情尚未解除，憂慮終端產品出貨恐受衝擊，客戶下單趨保守，對後續營運展望謹慎看待。

在 LED 行動照明產品部分，邑昇自行車燈專攻歐美的運動休閒市場，因歐美疫情嚴重，各國實施封城及居家令尚未解除，以致原本排定出貨時程往後遞延，第二季展望也保守。

邑昇 2019 年稅後純益 6912 萬元，年增 75.4%，每股純益 2.04 元，去年盈餘每股擬配 1.2 元現金股利。今年 4 月營收為 9633 萬元，月減 5.51%，年減 2.93%，累計 2020 年前 4 月營收 3.68 億元，年減 7.96%。