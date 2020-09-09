Chromebook需求熱 廣達8月筆電出貨創新高 營收站穩千億元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收結果，受惠教育 Chromebook 需求延續、客戶高階機種出貨，廣達單月筆電出貨量衝上 630 萬台，創下歷史新高紀錄，單月營收年增逾 1 成，續站穩千億元大關，仁寶則因基期墊高，8 月營收較上月小幅回落，但仍站穩 800 億元。

廣達 8 月合併營收達 1060.46 億元，月減 2.65%、年增 15.43%，為今年次高，累計今年前 8 月營收 6754.53 億元，年增 5.22%。

出貨方面，受惠主打教育市場的 Chromebook 需求暢旺，廣達 8 月筆電出貨量達 630 萬台，月增 12.5%、較去年同期翻倍，更創下歷史單月新高，累計今年前 8 月出貨 3370 萬台、年增 54.58%。

廣達第 3 季受惠 Chromebook 需求延續、客戶高階機種陸續出貨，預期 9 月出貨將維持高檔，第 3 季整體出貨將優於第 2 季 1450 萬台水準，並有雙位數成長。

廣達表示，宅經濟動能仍在，下半年筆電、伺服器訂單仍強，目前訂單多於零組件供給，第 3 季筆電出貨可望達到雙位數成長目標，估下半年比上半年、全年出貨也都有雙位數成長，伺服器也同樣保持雙位數成長目標。

仁寶 8 月合併營收 839.52 億元，月減 6.48%、年增 12.52%，續站穩 800 億元大關，累計前 8 月營收 6194.24 億元，年增 0.54%。

仁寶 8 月筆電出貨 350 萬台、年減 12.5%，累計前 8 月筆電出貨 2780 萬台，年減 4.4%，非個人電腦方面，則受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶因第 2 季基期墊高，估第 3 季個人電腦成長幅度有限，但教育需求強勁，力拚全年出貨持平去年，短期零組件供給則較為吃緊；智慧裝置、穿戴裝置等非個人電腦方面，看好下半年需求回溫，加上客戶新品帶動下，有機會逐季成長，第 4 季將達全年高峰。

仁寶近年持續搶攻智慧醫療商機，今也與奇美財團法人奇美醫院簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將共同研究開發心臟血管造影自動判讀系統，實踐 AI 精準醫療。