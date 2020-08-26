氣候因素打擊農作生產 美國玉米價格走高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2020年8月26號16點50分

由於氣候狀況惡化，推升美國玉米等農產價格走高。與此同時，中國正加速進口美國農產品，以滿足國內需求及推進第一階段貿易協議進度。

芝加哥商品交易所週二 (25 日) 報價，9 月玉米期貨收高 9 美分至每蒲式耳 3.40¾ 美元。12 月玉米期貨收高 9.½ 美分至每蒲式耳 3.54¾ 美元。

本週玉米價格已上漲近 4%，過去兩週以來的漲幅達到 9%。

玉米價格的上揚首先來自 8 月 10 日襲擊愛荷華州的暴風雨，最新的擔憂則來自美國玉米帶在今年 8 月的低雨量，影響收成品質。

Kluis Advisors 的 Al Kluis 表示，市場價格的提升起因為農產品狀況的惡化。美國農業部農作物進度報告顯示，玉米評級下降 5%，黃豆評級下降 3%，這超出了預期。

商品經紀商 Stone X 的 Matt Ammerman 表示，許多玉米作物已經接近成熟，但是植物在最後階段仍然需要水分。 由於中西部部分地區僅獲得正常降雨的 15% 至 40%，作物必須依賴現有的土壤水分，這很可能影響產量。

由於美國和澳洲的氣象機構，最近提高了今年晚些時候發生反聖嬰天氣現象的可能性，人們開始關注天氣對農產的可能影響。

在 2012 年美國遭受 50 年來最嚴重的乾旱，造成穀物及黃豆價格攀升，2017 年反聖嬰的影響較弱，對商品價格未造成太太衝擊。