〈廣達法說〉宅經濟延續下半年需求旺 全年筆電出貨年增雙位數

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，展望下半年，董事長林百里表示，宅經濟動能仍在，帶動下半年筆電、伺服器訂單仍強，目前訂單多於零組件供給，看好第 3 季筆電出貨可雙位數成長，下半年比上半年、全年出貨都將有雙位數成長，伺服器也同樣雙位數成長。

林百里形容，今年營運很像三溫暖，年初疫情衝擊營運、改變人類生活模式，但意外帶起宅經濟商機，刺激筆電、伺服器需求成長，原本看是暫時性現象，但從客戶需求觀察，下半年消費機種需求強勁，看好宅經濟將長遠發展，對廣達是很好的機會。

林百里進一步表示，下半年筆電、伺服器需求強勁，直言過去季節因素影響較大，今年是頭一次出現訂單多於材料供應，整體零組件供應相當吃緊，若下半年供給緩解，成長幅度將再優於預期。

面對近期紅色供應鏈大舉進攻，林百里回應，不對任一廠商布局評論，但廣達近年持續朝創新、研發、技術布局，提升自動化生產效率，在市場上相當具有競爭力，未來也會持續往雲端、5G、IoT 發展。

根據廣達統計，今年上半年筆電、非筆電營收達約 50:50。

廣達副董事長梁次震也指出，台灣非常幸運，在這波疫情中，多數科技廠仍正常營運，但目前材料供給較吃緊。

梁次震也說，廣達全球布局也持續進行，泰國廠去年底就開始小量試產，台灣第三生產大樓也預計年底完工，明年首季配合客戶需求投產，但目前客戶並未要到印度投資設廠。