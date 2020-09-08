挽回投資人信心 4家KY公司9月召開法說老董親自上陣

為強化投資人信心，包括金麗 - KY(8429-TW)、勝悅 - KY(1340-TW)、再生 - KY(1337-TW)、淘帝 - KY(2929-TW) 等 4 家第一上市公司將在 9 月下旬舉辦法說會，並由該公司董事長親自上陣主持，與投資人面對面互動。

製藥廠康友 - KY(6452-TW) 董事長涉嫌掏空公司，引發市場對於 KY 公司的疑慮，為強化投資人信心，讓 KY 公司財報更透明，包括金麗 - KY、勝悅 - KY、再生 - KY、淘帝 - KY 等 4 家公司，將陸續自 22 日起在證交所召開法說會。

證交所表示，即將登場的第一上市公司法說將由該公司董事長主持與投資人、法人互動，親上火線解答市場的疑惑並揭櫫未來營運方向。

除要求董事長上陣主持法說，證交所未來也將要求公司強化審計委員會職能，要求獨立董事注意內部控制制度有效性之考核，對於公司重大資金貸與、背書或提供保證等應經審計委員會充分討論後再提董事會決議。

在財報品質方面，證交所正研議建請主管機關要求第一上市公司自明年起，申報的第 2 季財務報告應由現行的經會計師核閱，改成應經會計師查核簽證。

證交所表示，將與專家合作建立溝通平台，就上市公司平時管理財報審閱及內控查核等部分，藉重會計師專業職能提供專家意見，並即時雙向意見交流，加強監理成效。