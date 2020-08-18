康友-KY扯出財報不實 證交所啟動跨境查核追真相

康友 - KY(6452-TW) 風暴牽扯出財報不實疑雲，引發市場對於 KY 公司治理的關切，證交所表示，將針對康友啟動跨境查核並調閱會計師底稿，釐清公司財務狀況與會計師責任。

康友 - KY 爆發經營高層失蹤、第 2 季財報難產，今 (18) 日起遭證交所處分停止買賣，證交所副總陳麗卿表示，證交所已對康友 - KY 啟動跨境查核，確認該公司目前財務業務情形，另調閱會計師工作底稿，以釐清會計師責任。

另外，證交所也深入分析康友有價證券近期交易狀況，了解是否有異常情形，並與投保中心討論對投資人權益保護之可行措施。

陳麗卿指出，為強化對 KY 公司的監理，即日起將對 KY 公司加強今年上半年財報查核，同時與簽證會計師針對重要查核項目進行討論，進一步強化財報可靠性，未來 KY 公司業績發表會將請公司董事長或獨董出席，親上第一線與投資人說明財務業務管理重點，強化投資人信心。

證交所說，在第一時間接獲投資人檢舉康友董事長黃文烈私人投資公司涉有訴訟情事，就要求公司在 7 月 29 日以重大訊息對外說明訴訟案件對該公司財務與業務狀況的影響。

陳麗卿進一步指出，證交所在 8 月 5 日發現黃文烈涉及異常交易事項，就要求公司與簽證會計師提供資料，並要求該公司 6 日召開重訊說明會。

陳麗卿說，該公司因無法具體說明並提出相關事證，因此自 10 日起改列全額交割股，隨後又因無法出具第 2 季財報，因此自 18 日起處以停止買賣。