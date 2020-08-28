康友-KY未與安永簽約 將另尋會計師事務所

康友 - KY(6452-TW) 因會計主管相繼離職，導致第 2 季財報無法查核，公司日前公告，擬與安永聯合會計師事務所簽約，不過，今 (28) 日再度發出公告指出，雙方合作未有共識，將另尋其他會計師事務所。

康友今年 8 月 10 日發布重訊，擬任安永聯合會計師事務所黃子評會計師執行財務收支複核專案，並擬簽立相關契約，不過後續因委託範圍未有共識，因此未與安永聯合會計師事務所簽約。

康友表示，目前已商請其他具有跨境查核經驗的國際性會計師事務所，及簽證會計師執行財務收支複核專案。

康友近期核心主管相繼辭任，包括總經理章永鑒因個人職業規劃調整而辭職，緊接著財務長、內部稽核主管及簽證會計師也陸續辭任，並與原勤業眾信聯合會計師事務所解除合約，導致第 2 季財報無法查核。

董事長黃文烈則涉嫌掏空公司，並潛逃海外，遭台北地檢署發布通緝，先前受委任負責簽證康友財報的勤業眾信也遭牽連，捲入掏空風暴，兩名簽證會計師施景彬、江明南日前遭北檢諭令 30 萬元交保。

康友因不滿會計師每年收取高達千萬元的簽證費，竟作假帳，委任律師控告兩名會計師背信罪，此舉也引發勤業眾信不滿，勤業則發布聲明強調，針對康友不實指控保留法律追訴權。