經部整合台廠打造5G專網生態系 2022年產值拚500億元

全球小基站白牌化快速崛起，經濟部今 (8) 日宣布，瞄準 5G 專網新應用契機，整合國內網通、伺服器、系統整合商、營運服務商等業者，包括明泰 (3380-TW)、仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 等，投入 5G 企業專網國產生態系建置，打造一條龍模式，力拚 2022 年產值達到 500 億元規模。

經濟部技術處代理處長林德生表示，全球電信設備市場產值達到上兆元規模，現今 5G 設備白牌化與虛擬化的全新技術變革，對台灣而言是一個新機會。

林德生說明，我國資通產業及伺服器產業具有切入 5G 專網優勢，尤其在晶片半導體、關鍵零組件、終端設備、網路設備、雲端伺服器等方面的產業供應鏈連結度高、市場競爭力強，再加上智慧城市應用普及場域示範。

因此，經濟部串聯設備到應用的國產端對端解決方案，建構網通產業、伺服器產業、系統整合到場域應用，邀集明泰、雲達、仁寶、三軍總醫院、遠傳、中華電信、工研院及資策會等單位共同投入專網開發，打造國產 5G 企業專網技術，並建構自主供應鏈，期望在 2022 年年產值達到 500 億元規模。

5G 辦公室主任許冬陽指出，2030 年十大垂直產業受 5G 所帶動 ICT 投資將達 1.5 兆美元，為實現「5G 設備，台灣製造」的目標，技術處以科技專案投入 5G 相關研發，歷經 4 年，已建立小基站系統的自主核心技術、展開智慧工廠、智慧娛樂、智慧醫療、智慧交通等專網應用場域測試。

此外，我國與歐盟在創新應用發展環境展開合作，更參與聯合國國際電信聯盟無線電通信部門組織，成為全球五個完成 5G 技術評估的組織之一。

許冬陽強調，台灣網通設備廠商不只生產設備，也可跨足網通系統整合領域；亦或是電信營運服務商，跨足應用服務整合等，甚至未來可將一整套解決方案輸出國外。

仁寶副總經理梁志賢表示，仁寶積極布局 5G 技術發展及垂直整合應用，提供 End-to-End 的 5G 企業專網解決方案，除了投入在智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域外，也與工研院以及資策會在教育文化、智慧展演以及跨領域的 5G 整合應用領域有積極的合作開發。