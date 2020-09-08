外資終止連二賣 大買元大台灣50反1、面板雙虎

台股今 (8) 日在台積電、聯發科等大型電子權值股回神支撐下，終場上漲 62.16 點或 0.49%，收在 12663.56 點，三大法人合計買超 9.83 億元，其中，外資終止連二賣，不過大舉加碼元大台灣 50 反 1，並反手買超面板雙虎。

期貨方面，外資加碼多單 2068 口，多單未平倉口數 32226 口，投信加碼 39 口空單，空單未平倉口數來到 35445 口，自營商則減碼 372 口多單，多單未平倉口數達 8990 口。

外資前十大買超標的，鎖定元大台灣 50 反 1 ，加碼 228266 張，面板雙虎群創、友達也分別有 19614、27222 張，長榮 20521 張，其他則依序為台聚 9283 張、華航 6259 張、國光生 5266 張、台化 4635 張、東和鋼鐵 4353 張、宏碁 4332 張。

賣超方面，外資大賣聯電 49349 張，國喬 11524 張、富邦 VIX 11303 張皆逾萬張，其他則依序為中石化、彩晶、力麗、旺宏、緯創、華新、華通。

投信則鎖定買超聯電 6144 張、元大台灣 50 反 1 也有 5698 張、中鴻 4615 張，其他則依序為台聚、長榮、中化生、國喬、群創、東和鋼鐵；前十大賣超，友達遭賣 4454 張居冠，瑞儀 2701 張、緯創 1911 張、茂林 - KY 1684 張、奇鋐 1620 張，其他依序為和碩、曜越、萬海、萬潤、微星。

法人指出，台股多頭蓄勢挑戰月線，但受美股休市影響，今成交量相對萎縮，盤面個股輪動快速，短線持續震盪，本周進入上市櫃公司營收公告期，投資人可留意營收成長、基本面較佳個股。