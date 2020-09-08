〈台股盤後〉台積電、防疫概念股撐盤 12700點得而復失

台股今 (8) 日在台積電、聯發科等大型電子權值股回神，高價股及防疫概念股撐盤下，大盤開高震盪，一度攻上 12700 點，但受陸港股拉回修正，台股終場漲勢收斂，指數上漲 62.16 點或 0.49%，收在 12663.56 點，成交量則縮至 2045.72 億元。

觀察蘋概三王今日表現，台積電力撐大盤向上，漲幅超過 1%，鴻海也受惠新 iPhone 進入備貨階段、電腦終端產品出貨續強，激勵股價力守紅盤，大立光則相對疲弱，午盤過後由紅翻黑，終場以小跌作收。

其他權值股方面，被動元件雙雄國巨、華新科、IC 設計龍頭聯發科均獲買盤進駐重啟漲勢，聯發科更站回 600 元整數關卡，緯穎、台化、長榮航、儒鴻、和泰車同樣力守紅盤，高價股中，祥碩、信驊表現也不俗。

盤面上強勢族群，防疫概念股表現強勁，其中，生華科受惠旗下新冠新藥受試成效佳，今拉出第 4 根漲停，台康生、健亞、中化生、國光生同步亮燈漲停，懷特、南帝、合一、亞諾法等也都有半根停板。

太陽能族群則漲多拉回，成盤面弱勢族群，指標股茂迪開低走低跌停鎖住，達能也跌逾 9%，國碩、安集、聯合再生均在盤下震盪，離岸風電個股同樣疲軟，大亞、上緯投控、新光鋼、中興電、世紀鋼跌幅也超過 4%。

法人指出，台股多頭蓄勢挑戰月線，但受美股休市影響，今成交量相對萎縮，盤上各股輪動快速，短線恐持續震盪整理，本周則進入上市櫃公司營收公告期，建議投資人留意營收成長、基本面較佳個股。