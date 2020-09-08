世芯-KY 8月營收創歷史次高 單月每股賺1.4元

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (8) 日公布 8 月自結，營收達 6.85 億元，月增 4.42%，年增 120%，稅後純益達 0.85 億元，年增 93.07%，每股賺 1.4 元；隨著客戶處理器晶片量產動能轉強，世芯 8 月營收創下歷史次高。

世芯第三季受惠大客戶伺服器晶片量產動能帶動，營收逐月成長，7、8 月營收接連改寫歷史次高，前 8 月營收達 45.09 億元，超越去年全年 43.29 億元，年增 74.61%。

展望下半年，世芯認為，第三季營收將較上季提升，第四季隨著第二大客戶 7 奈米處理器晶片放量，營收將顯著成長，看好今年營收可達 2.2 億美元，折合新台幣約 64.41 億元。

獲利方面，法人預估，世芯第三季因持續認列 NRE (委託設計) 營收，毛利率較上季提升，第四季則因量產比重增加，產品組合改變，毛利率將較本季下降，全年可望維持 35%。

世芯第二季營收 16.43 億元，季增 8.09%，年增 89.94%，毛利率 34.87%，季增 1.69 個百分點，年減 5.81 個百分點，營益率 15.8%，季增 1.98 個百分點，年增 14.81 個百分點，稅後純益 1.92 億元，季增 10.34%，年增 153%，每股稅後純益 3.14 元。