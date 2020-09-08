台股上漲62點12700點得而復失 三大法人買超9.8億元

台股類股快速輪動，電子股今 (8) 日重掌多頭兵符，由台積電、聯發科等權值股領軍，指數一度上漲百點、站上 12700 點，可惜聯電、大立光後繼無力，大盤漲幅收斂，收在 12663 點，沒能站穩 5 日線及 10 日線支撐，三大法人合計買超 9.83 億元，外資也終止連 2 賣。

加權指數終場上漲 62.16 點或 0.49%，收在 12663.56 點，成交值略縮至 2045.72 億元。觀察籌碼面，外資近 2 個交易日狂砍台股 330 億元，今日轉為買超 42.58；投信同步買超 1.91 億元；自營商則持續大幅賣超 34.63 億元，三大法人合計買超 9.83 億元。

電子、半導體族群重回資金主流，權王台積電股價回神，上漲逾 1%，收在 431 元，成功收復月線；聯發科同步扮演撐盤要角，終場漲 1%，來到 600 元之上；鴻海維持小碎步走升的格局；大立光則在盤面下震盪；而聯電開高後即爆量下殺，由漲逾 4% 翻黑下跌逾 3%。

觀察其他盤面焦點，國巨 8 月營收續寫 23 個月新高，獲外資維持加碼評等，帶動今日股價走強，漲逾 4%，收在 350 元，被動元件族群獲得資金青睞，包括華新科、禾伸堂、大毅、奇力新等均在盤面上表現。

台塑四寶昨天也公布 8 月營收，僅南亞受惠電子材料需求暢旺，營收逆勢成長，不過，隨著油價回升，四寶下半年營運可望回溫，台化今日股價最為強勢，漲 2.3%，台塑化也相對有撐，台塑及南亞則在平盤整理。

欣興中國子公司鼎鑫 7 日傳出火警，但僅影響部分傳統板產線，今日股價回穩，上漲 1.5%；不過，PCB 族群普遍走跌，其中以金像電、台郡、精成科、定穎等跌勢較重。

法人表示，外資偏空操作台股，市場缺乏追價買盤，類股輪動快速，若主流電子股未能走穩，大盤恐向季線整理，本周進入營收公告高峰期，個股將轉向基本面表現。