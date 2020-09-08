切割騰訊 《絕地求生》南韓開發商取消騰訊的印度代理權

近期中印邊境衝突頻傳，印度政府上週再禁包含《絕地求生》在內共 118 款中國 App，為處理遊戲下架危機，南韓遊戲開發商魁匠團 (Bluehole) 旗下的 PUBG 公司週二 (8 日) 宣布，將取消騰訊在印度的遊戲代理權。

PUBG 週二 (8 日) 發布聲明表示，鑑於近期情勢，該公司決定不再將《絕地求生》的印度代理權授權給騰訊，改由自家公司承擔所有出版責任，形同與騰訊切割。

繼 6 月的首波禁令後，印度政府上週以國安為由，再封殺 118 款中國 App，儘管政府未在聲明中直接提到中國，此舉仍被視為邊境衝突引發的政治局勢升溫。

PUBG 今日表示，該公司將玩家數據隱私和安全置於首位，完全能理解並尊重印度政府的行動，希望能和印度政府攜手合作，找到一種解決方案，讓玩家能夠重回遊戲，同時遵守印度法律。

印度遊戲媒體 Mako Reactor 發行人 Rishi Alwani 表示：「雖然遊戲發行改由 PUBG 負責，但騰訊是否仍參與遊戲開發？若是如此，這是否違反印度的數據隱私法？如果騰訊仍然參與遊戲作業，那麼此舉似乎僅為權宜之計。」

PUBG 是一款類似於《要塞英雄》(Fortnite) 的生存遊戲，為全球熱門的競技手遊，根據 SensorTower 數據，印度為該項 App 在全球的最大市場，目前在印度的下載次數超過 1.75 億，約佔全球下載量的 24％。