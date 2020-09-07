三大法人賣超120億元 內外資大賣富邦VIX、面板雙虎

台股今 (7) 日隨主要亞股走跌，終場收在 12601.4 點，失守月線，三大法人同步賣超，合計賣股 120 億元，其中富邦 VIX 遭內外資聯手調節 8.2 萬餘張，面板雙虎群創、友達也分別遭賣超 3.3 萬餘張、1.9 萬餘張。

美國擬對中國半導體大廠中芯祭出制裁禁令，拖累半導體、IC 設計高價股臉綠，三大法人今天同步站在賣方，外資賣超 94.66 億元、自營商與投信分別賣超 14.74 億元、11.11 億元。

外資買超前五大標的主要鎖定電子股，包括 IC 族群的旺宏獲買超 5.8 萬張、聯電 1.9 萬張、華邦電 8819 張，欣興與宏碁也分別獲外資買超 8819 張、7905 張。

賣超前五大則分別為富邦 VIX 遭調節 4.4 萬張、面板雙虎群創、友達也分別遭賣超 2.5 萬張、1.2 萬張，台積電今天遭外資砍殺 1.2 萬張，而內資加碼搶進的長榮則遭賣超 1.2 萬張。

自營商部分，主要以 ETF 與航運股為主，台灣 50 反 1 買超 2.5 萬張、元大 S&P 原油正 2 買超 2.4 萬張、中鋼 7452 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 7321 張，華航與長榮分別獲買超 5121 張、4832 張。

賣超前五大分別為富邦 VIX 遭調節 3.8 萬張，國泰永續高股息 9896 張、元大高股息 9300 張、富邦台灣加權反 1 遭賣超 7414 張，群創與友達分別遭賣超 7965 張、7122 張。

投信則鎖定面板、航運加碼，其中友達與群創分別獲買超 1.5 萬張、1.4 萬張，長榮與華航分別獲買超 3743 張、2404 張；國產、佳世達與合勤控分別獲投信買超。

賣超前五大分別為萬海 3835 張、欣興 1632 張、景碩 1000 張、技嘉 745 張、兆豐金 715 張、可成 680 張。