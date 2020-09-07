軟銀押注美科技股衍生性金融商品 7日股價重挫

日本軟銀集團 (SoftBank Group，SBG)(9984-JP) 股價週一 (7 日) 大跌，原因出在有國外媒體爆料，該公司在美國科技股的衍生性金融商品投資約 40 億美元。投資人憂心在這波股價泡沫後，恐出現鉅額損失所致。

軟銀集團股價在日本時間週一 (7 日) 下午 1 點 16 分出現盤中低點，較上個交易日大跌 7.89% 至 5834 日圓。日本時間 7 日下午 1 點 32 分時，每股暫報 5844 日圓，較上個交易日重挫 7.74%。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片來源：Yahoo Japan)

《金融時報》、《華爾街日報》等媒體相繼報導，軟銀集團日前利用股權衍生證券 (Equity Derivative) 大量押注科技股，共投入了 40 億美元資金。然而當這些股票價格出現下滑時，軟銀集團也將隨著買進的份額出現虧損。

《金融時報》提到，姑且不論上週末之前的股市回檔，孫正義在特定美股的衍生性金融商品的作法見效，這也讓軟銀擁有金額龐大的未實現獲利。不過，美股如果繼續走跌，軟銀也勢必回吐部分獲利。

有日本國內證券公司的策略師指出，軟銀集團在具有損失風險的衍生性金融商品交易的持有比例過高，投資人也擔心隨著股市的未來發展，軟銀集團的企業業績也很容易出現下滑的可能。