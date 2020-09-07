〈瑞信科技論壇〉中芯若遭美政府封殺 瑞信：台積電、聯電可望受惠轉單

美國政府傳擬將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，對此，外資瑞信 (Credit Suisse) 認為，中芯若遭制裁，還有其他中國晶圓代工廠可彌補產能缺口，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等台廠，有機會受惠轉單效應。

瑞信今 (7) 日舉行第二十一屆「瑞信亞洲科技論壇」，對於中芯恐跟進遭到美國政府封殺，瑞信台灣證券研究主管、亞洲半導體分析師 Randy Abrams 指出，中芯主力為 40 奈米以上成熟製程產品，營收比重約 9 成，不會對中國、甚至全球 5G 手機發展時程造成影響。

Randy Abrams 認為，即便中芯受到制裁，可能對電源管理晶片、影像感測晶片等應用有影響，但中芯在全球市占低，且除中芯外，中國還有如華力微等晶圓代工廠，可彌補產能缺口，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等台廠，在中國也有產能。

隨著美國進一步對中國半導體業加大限縮力道，中國也積極發展半導體晶片自主化，擺脫對美國的依賴，Randy Abrams 指出，美國電子設計自動化 (EDA) 產業進入門檻高，未來幾年中國半導體產業要自主化仍相當不容易。

Randy Abrams 認為，未來須觀察中國企業，可能以合資公司或掛牌等形式，擴大資本支出，推升中國半導體供應鏈發展。