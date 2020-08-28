遠東銀胡志明、新加坡辦事處快來了 跨境金融挺進東協

遠東商銀 (2845-TW) 長期佈建跨境企業金融服務平臺迭有佳績，除日前成功統籌主辦利星行信貸有限公司聯貸案，又有重大突破，該行越南胡志明市、新加坡兩地辦事處將相繼開業，宣示跨境金融挺進東協，並搭配跨境聯貸融資，聚焦綠色金融。

遠東商銀原計畫第二季於海外設立兩個辦事處，因新冠肺炎疫情而暫緩進度，其中，設於越南胡志明市的辦事處，終於在今年 9 月 7 日正式開業，而新加坡辦事處則預定今年底前開業，可望直接連接東協地氣，貼近當地商情，以開拓更多國際商機。

不只海外布局有成，遠東銀的跨境聯貸也傳出好消息，近期完成簽約的利星行信貸聯貸案，聯貸金額為 3.3 億美元，為遠東商銀迄今統籌主辦的第 30 件跨境聯貸案。

該公司為香港物業貸款的領導品牌，其資產品質與獲利穩定，母公司利星行則為橫跨汽車銷售、機械代理、地產及金融等四大領域的國際集團，業務範圍涵蓋臺灣、韓國、中國大陸、越南、柬埔寨、澳洲、德國及英國等地，為賓士汽車全球最大經銷商，歷年營運績效備受肯定，因此獲得 11 家國銀共同參與。

此外，新加坡的《亞洲金融與財經》財經媒體集團，於上週將「臺灣區年度最佳綠色融資案」（Green Deal of the Year – TW）授予遠東商銀，這是該行繼去年取得臺灣區「最佳聯貸主辦銀行獎」，再度贏得國際專業評選大獎的肯定。

《亞洲金融與財經》表示，獎勵最佳綠色融資案主要審視銀行在辦理客戶融資及架構時，是否支持具 ESG (Environmental, Social and Governance) 特性的客戶。而遠東商銀贏得此一殊榮的「全穩生技農技公司跨境聯貸案」，因客戶導入智能化農場管理平臺系統，具低碳與綠能等特性，而於該獎項的各項評分指標取得高分，為金融業辦理綠色授信的標竿案件。

遠東銀表示，隨著下半年東協兩處辦事處的開業，遠東商銀跨境金融業務的觸角可望更為靈活敏捷，伴隨企業客戶的國際化擴張進程，提供客製化的聯貸架構規劃，給予即時、完整的金融支持。對於該行近兩年連獲國際大獎肯定，除顯示其聯貸籌組能力日臻成熟，亦能兼顧企業社會責任，該行將聚焦以金融專業協力環保綠色產業發展。