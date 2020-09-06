〈觀察〉外銀搶千禧世代理財商機 競推全功能理財平台

搶攻小資族理財市場，外銀陸續理財平台針對千禧族群的理財偏好，調降理財資產規模門檻，提供優於牌告利率的優存方案、換匯、海外投資手續費等優惠，並將實體銀行服務全面導入虛擬通路，拉攏年輕客群上門。

外銀消金主力客戶通常聚焦在資產規模動輒千萬起跳的高資產客戶，對於口部深理財資金有限的小資族來說，與外銀打交道規劃理財多少有種「遙不可及」的距離感。

隨著行動裝置普及化、網路理財崛起後，看好「滑世代」的理財需求與商機外銀近年來也陸續瞄準年輕族群推出相關理財優惠，目標鎖定千禧世代 (1980 年到 1990 年出生者)，將過去靠理財專員的相關服務導入網路虛擬通路，搭配 AI 人工智慧客服，讓年輕人不用登門造訪銀行，只要手機、電腦也能自主性理財。

目前包括滙豐、渣打與星展等外銀均有針對年輕族群推出數位理財方案，例如滙豐銀行去年推出「滙豐運籌理財 One 能戶」透過數位平台廣泛連結新台幣、外幣存款、換匯服務，同時連結共同基金、美股、ETF 等投資標的，將眾多投資項目化繁為簡融入單一平台。

根據銀行主管觀察，影響年輕人投資理財意願主要有兩大關鍵因素，一是銀行設定的資產門檻偏高，讓資金有限的投資人望之怯步，再者，市場上金融商品種類繁多，想要投資恐怕還要逐一個別開戶，手續繁瑣。

在實體分行功能逐漸式微的年代，越來越多金融服務幾乎都可以上網搞定，銀行想要拓展新客源，無法再像過去靠企金、信用卡等業務尋找新客戶，越來越多的銀行主動出擊，端出幾近「全功能」的理財平台，以此拉攏求快求變的年輕客戶，提早攔截理財商機。