調查：7成以上千禧世代期待54歲前達成財務自由

根據外銀針對千禧世代 (1980 年到 1990 年出生) 族群調查發現，約有 75% 的千禧世代希望能在 54 歲以前達成財務自由，高達 67% 的千禧世代認為自己距離成功的門檻還很遙遠；至於對成功的定義是什麼，三分之一 (35%) 的人認為坐擁高薪財富是成功的表徵，32% 的人則認為可以隨心所欲享受人生也代表成功。

所謂的千禧世代是指 1980 年到 1990 年代出生者，根據滙豐銀行針對千禧世代調查發現，約有 75% 的千禧世代希望能在 54 歲以前達成財務自由，但是卻有超 58% 受訪者自評理財滿意度並不及格，其中主要原因來自於收入成長有限 (41%) 以及儲蓄累積太慢 (27%)。

調查也發現，58% 的千禧世代有購屋的意願，但是不到 2 成 (19.3%) 的人表示已經備好新台幣 120 萬元或以上的購屋自備款，換言之，仍有高達 8 成千禧世代還在為累積第一桶金而打拼。

調查指出，有近半數 (47%) 的千禧世代表示因生活忙碌，無暇研究投資理財相關的話題，43% 則坦言不了解金融產品，因此無從進行投資，僅 16% 的千禧世代有明確的理財規劃且正在執行中，且理財態度大多偏保守。

調查進一步指出，千禧世代偏好的前五大投資標的分別是：定期存款 (47%)、共同基金 (42%)、保險 (36%)、股票 (33%) 與外幣存款 (26%)。