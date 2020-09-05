美股重挫低價股獨木難撐 短線留意季線是否有守

受美股大跌拖累，台股靠低價股獨木難撐周線收黑，投信表示，儘管資金尚未大幅抽離，但過去扮演撐盤重任的科技股股價疲軟，資金轉進非電金族群的低價股，要留意的是外資動向仍不明，短線觀察季線是否跌破。

美股重挫、權值電子股疲弱，拖累台股周五帶量下跌 120 點，終場收在 12637.95 點失守月線，成交量 2,305.37 億元。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，科技股受美國擴大對華為禁令影響，近一個多月來持續拉回整理，台股大盤指數受到美國科技股和費城半導體指數連動，也跟著拉回整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美股大幅震盪，主要是國際股市自 3 月以來反彈以至起跌前的高點，加上缺乏利多消息助攻，短線獲利了結賣壓升溫所致。

另外，美國總統大選即將到來所帶來的不確定性，市場進入震盪是可以預期的，而隨著台股進入高檔震盪期，過去漲幅較大的電子股，面臨短線調節壓力也較大，資金開始轉至低評價個股，以及綠能產業與部分傳產類股布局。

廖哲宏指出，今年以來外資從台股流出超過 6000 億元，支撐台股動能主要靠內資力撐，要留意的是，後續外資回補力道有限，盤勢短線恐陷入季線保衛戰。

周書玄指出，短線上科技類股表現雖相對弱勢，但資金並未撤出股市，轉移至非金電類股持續布局，觀察到傳產類股周 KD 黃金交叉，多頭結構成形，觀察包括如: 風力發電、太陽能、電線電纜、少數塑化類股等皆可布局。

周書玄分析，雖短期內科技類產業仍看華為與蘋果公司新產品表現，但第 4 季科技類可預期的項目如: 伺服器和雲端類股仍具表現機會，其中包括: 高速運算、網路通訊、資料中心等仍具有領先趨勢。

至於傳產類部分，包括電線電纜、汽車輪胎、化工、鐵礦砂、橡膠類股等有好轉情況，而綠能與風力發電則是台灣現階段政策助力推動，具有發展前景者。

周書玄認為，非電子類儘管族群規模仍不大，且復甦較為溫和緩慢，但由於資金行情輪動且多頭格局存在，仍有向上表現機會。