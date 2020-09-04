台灣50成分股新增瑞昱、矽力 新光金、中壽OUT 9/21生效

台灣 50 最新成分股出爐，將新增瑞昱 (2379-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 兩檔半導體個股，同時增列聯詠 (3034-TW)、智邦 (2345-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、欣興 (3037-TW)、微星 (2377-TW) 5 檔候補個股，至於新光金 (2888-TW) 與中壽 (2823-TW) 兩檔金融股遭剔除，相關調整將在 21 日起生效。

富時羅素今天公布台灣 50、台灣中型 100、台灣資訊科技與臺灣發達指數成分股調整，其中台灣 50 指數新增瑞昱與矽力 - KY 兩檔半導體個股，剔除新光金與中壽兩檔金融股。

至於台灣中型 100 指數則新增新光金與中壽兩檔個股，另外世芯 - KY(3661-TW)、 鎧勝 - KY(5264-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、同欣電 (6271-TW) 也同樣入列台灣中型 100 指數成分股。

而遭剔除成分股則有瑞昱、矽力 - KY、三商壽 (2867-TW)、中碳 (1723-TW)、東陽 (1319-TW)、宏達電 (2498-TW)。

至於候補個股則有金像電 (2368-TW)、超豐 (2441-TW)、正隆 (1904-TW)、景碩 (3189-TW)、國光生 (4142-TW)、國產 (2504-TW)、新日興 (3376-TW)、群電 (6412-TW)、聯合再生 (3576-TW)、永豐餘 (1907-TW) 等 10 檔個股。

另外，台灣發達指數成分股則新增鎧勝 - KY、貿聯 - KY；至於中碳與東陽 - KY 則自成分股名單中剔除。