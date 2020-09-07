◆盤勢分析

1. 上周五美股延續前一日偏弱走勢、開低走低，四大指數開盤重挫，但經濟數據傳來佳績，加上多日下跌的科技股出現底部轉強跡象，帶動指數跌幅快速收斂。終場收盤四大指數跌幅介於 - 1.27%~-0.56%。其中，博通上漲 3.08%、美光、APPLE 微漲；英特爾、高通、AMD 小跌 1% 以內。但 TSMC 則下跌 2.8%，NVIDIA 跌得 3.02%，盤後特斯拉未被選入標普 500 指數個股翻黑重摔。較得得注意的是周一美國勞動節休市一天。

2. 上週五亞股晨間普遍表現不佳，台股早盤下跌近 200 點開出，大型電子權值多數拉回，月線得而復失，所幸市場追殺力道不大，盤中跌幅收斂。終場收在 12637.9 點，下跌 120.02 點，跌幅 0.94%。

3.OTC 指數早盤開低，但光電、電機機械表現佳，拉動指數緩步上揚，最終收在 166.53 點。目前上方壓力在 170 整數關卡，下方支撐為 164 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周五台股開低走高，收長下影線黑 K 棒，但仍失守月線。

(2)、量能：成交量微縮至 2,312.93 億元，後續仍需維持價跌量縮、價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 237.55 億元；外資 - 235.97 億元、投信 + 6.44 億元、自營商 - 8.02 億元。。

5. 電子零組件：8103 瀚荃因轉型成果顯現，打入 Space X 供應鏈，股價出量震盪走高。4976 佳凌法說報佳音，今年將轉型力拼轉盈，股價收盤上漲超過 6%。

6. 面板：韓廠關閉，加上八月報價上揚，3481 群創、2409 友達股價再創波段新高。

7. 太陽能：多數電子類股漲多回檔，資金持續往具有低基期優勢的太陽能族群，6244 茂迪，6443 元晶、2406 國碩、3686 達能股價持續走強。

8. 高爾夫球頭：8924 大田、8938 明安、8928 鉅明三雄受惠 8 月訂單陸續回溫，周五股價同步上漲。

9. 生技：受惠暑假旺季，後續營運看俏，3218 大學光股價創下歷史新高。6492 生華科獲美國 FDA 核准緊急人體臨床試驗，股價跳空漲停。此外，快篩 1760 寶齡富錦股價沉浮多日，週五在收上近日新高。

10. 操作建議：全球股市漲多震盪，台股目前技術面偏弱，短線波動恐怕加劇。偏多仍可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

11. 台灣 50 修正：臺灣證券交易所昨（4）日公告與富時羅素合編臺灣指數系列成分股調整，影響最大為連結超過千億資金的臺灣 50 指數，所有調整自 18 日盤後生效，法人指出，被增刪的瑞昱（2379）、矽力、新光金及中壽等應提防波動。本次臺灣 50 指數宣布納入瑞昱、矽力兩檔 IC 設計股，剔除金融股的新光金、中壽，候補則有聯詠、智邦、亞德客、欣興及微星等五檔。臺灣中型 100 指數納入被臺灣 50 指數剔除的新光金、中壽，及世芯、鎧勝、貿聯、同欣電等共六檔；剔除進入臺灣 50 指數的瑞昱、矽力，還有三商壽、中碳、東陽及宏達電。