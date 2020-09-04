ABF需求強 南電8月營收36.36億元 創近9年高

IC 載板廠南電 (8046-TW) 今 (4) 日公布 8 月營收 36.36 億元，月增 7.65%，年增 32.26%，累計前 8 月營收 240.35 億元，年增 23.8%；受惠 ABF 載板供不應求，加上製程優化、產能提升，南電 8 月營收創下 2011 年 9 月以來的新高。

隨著第三季傳統旺季到來，南電認為，營收將顯著優於第二季，其中，高階 ABF 載板受惠 5G 基建、企業級交換器、伺服器、7 奈米繪圖晶片與遊戲機處理器等需求，業績將較上季成長，銷售單價也穩健提升。

另外，南電 5 奈米晶片載板也已開始打樣，預計年底、明年初開始出貨。

SiP 載板則因應電子產品輕、薄、短、小發展趨勢，除應用在真無線藍芽耳機、智慧型手錶等穿戴式裝置外，也已接到相機模組訂單，估未來需求將持續增加。

南電看好，明年 ABF 載板因全球前七大業者皆無擴產新計畫，預計市況仍供不應求，看好明年 ABF 載板業績維持季季高表現，成長動能強勁。

不過，法人預估，儘管南電 ABF 載板持續滿載，但第四季受季節性因素影響，消費性電子應用包括筆記型電腦、電視與機上盒等載板拉貨力道趨緩，營收將季減個位數至雙位數百分點。