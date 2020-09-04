晶技8月營收突破10億元續創新高 Q3也將登頂

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公告 8 月營收以 10.05 億元再創歷史新高，也是單月營收首度突破 10 億元大關，月增 5.04%，年增 21.01%，依照晶技目前手中訂單估算，9 月訂單超越 8 月，可望推升第三季營收寫新猷。

晶技前 8 月營收爲 66.37 億元，年增 28.84%，由於訂單能見度高且與客戶簽長期供貨合約，今年營收可望提前突破 100 億元，較原預估提前 1 年，較 2019 年成長 19% 以上。

晶技 7 月以來進入美系客戶拉貨旺季，在美系客戶新機種的頻率元件供貨量、新機種各款供貨都提升，推升市占率成長，同時小型化元件生產良率也上揚，第三季營收、獲利雙雙走強，毛利率可望站穩 30%。

晶技 2020 年第二季稅後純益 3.69 億元，每股純益 1.19 元，上半年稅後純益為 6.26 億元，年增 1.92 倍，每股純益 2.02 元；7 月稅前盈餘 1.59 億元，優於預期，每股稅前賺 0.51 元；前 7 月稅前盈餘 8.36 億元，年增 1.57 倍，每股稅前盈餘 2.7 元。

晶技產品搭配聯發科 (2454-TW) 5G 晶片亞洲地區市場銷售告捷，TSX(熱敏石英晶體) 產品出貨也在增加中。新產能擴充方面，台灣桃園平鎮擴充的 5 條小型化產品生產綫已經全數到位，將可挹注第四季旺季營運業績再向上提升。

目前晶技石英元件產品應用於網通、PC 及 NB 與手機等可攜式產品，以及目前最夯的 TWS 等；今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條， 8 月的兩條生產線已經抵達，在 9 月進行試產並預定於 10 月正式進入量產提供新產能。