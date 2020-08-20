〈南電法說〉5奈米晶片載板拚年底出貨 ABF載板業績逐季成長至明年底

IC 載板廠南電 (8046-TW) 今 (20) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，ABF 載板仍供不應求，目標今年到明年相關業績將逐季增加，將是連續八季上揚，5 奈米晶片載板也已開始打樣，預計年底、明年初開始出貨。

呂連瑞指出，第二季受惠遠距教學、宅經濟與 5G 建置，ABF 載板需求強勁，營收達 91 億元，寫近 6 年新高，且因高值化 IC 載板出貨比重增加，以及製程持續優化，雙率皆達雙位數，創自 2011 年第三季來的新記錄，每股稅後純益達 1.29 元。

展望下半年，呂連瑞看好，隨著傳統旺季到來，第三季營收將顯著優於第二季，盼公司今年能達營收、獲利季季高的目標，其中，高階 ABF 載板受惠 5G 基建、企業級交換器、伺服器、7 奈米繪圖晶片與遊戲機處理器等需求，業績將較上季成長，銷售單價也穩健提升。

SiP 載板則因應電子產品輕、薄、短、小發展趨勢，除應用在真無線藍芽耳機、智慧型手錶等穿戴式裝置外，也已接到相機模組訂單，估未來需求將持續增加。

展望明年 ABF 載板市況，呂連瑞認為，全球前七大 ABF 載板業者目前皆無新擴產計畫，預計市況仍供不應求，看好明年南電 ABF 載板業績仍可望季季高，成長動能強勁。

南電產品包括 ABF、BT 等 IC 載板，以及電路板，應用則以網通為主，比重達 49%，個人電腦則約 18%、消費性電子 (電視晶片、高階遊戲機)21%、車用 8%、其他 (ASIC)4%。