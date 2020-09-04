8月我國外匯存底續創高 外資持有股債金額、占比雙寫歷史次高

台灣央行今 (5) 日公布我國 8 月底外匯存底為 4981.69 億美元，較上月底續增 19.98 億美元，續創歷史新高，其中，外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額共折計為 4841 億美元，月減 108 億美元，仍是歷史次高，約當外匯存底仍高達 97%，也是次高僅較上月略減 2.7 個百分點。

央行外匯局長顏輝煌說明，外資持有股債僅指證券投資，不含實質投資，較上月略減主要是因 8 月台股下跌 73 點或 0.58%，而外資於市場中合計賣超 619 億元。

而根據金管會最新統計，外資 (含陸資)8 月淨匯出 39.64 億美元。

觀察各國最新外匯存底統計數據，韓國 8 月底來到 4066 億美元，月增 24 億美元，印度至 8 月 21 日為 4942 億美元，月增 34 億美元，已逼近我國外匯存底水準。

而中國、日本、瑞士、沙烏地阿拉伯、俄羅斯和香港等地統計至 7 月，依序分別為 3.1544 兆美元、1.3193 兆美元、9291 億美元、4362 億美元、4357 億美元以及 4340 億美元，分別月增 421 億美元、134 億美元、330 億美元、4 億美元、91 億美元以及 56 億美元。

顏輝煌表示，各國外匯存底均增加，主要為因應美國印鈔票造成的資金外溢效果，其中，印度央行 4-7 月合計買匯多達 300 億美元，香港前 8 月則買了 155 億美元。

對於 8 月我國外匯存底創新高，顏輝煌解釋，主要因 (1) 歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增，以及 (2) 外匯存底投資運用收益所致；其中，歐元 8 月升值 0.14%、澳幣升值 2.08%、加幣升值 2.51%，人民幣升值 1.8%，英鎊也升值 1.34%。