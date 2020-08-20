〈南電法說〉ABF載板產業鏈正在轉移 台廠接單更具優勢

IC 載板廠南電 (8046-TW) 今 (20) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，目前 ABF 載板產業鏈正在轉移，客戶也知道需求、市場與整體產業鏈在哪，台廠包括南電在內，接單將更有優勢。

呂連瑞指出，先前 ABF 載板材料多在日本生產，不過，由於台灣整體產業鏈建置完整，包括上游晶圓供應端、下游封測端，有助客戶加速產品上市時間，目前已有關鍵材料業者來台設廠，產能將在年底開出，顯現 ABF 產業正在挪移。

由於 ABF 前景看俏，呂連瑞表示，今年資本支出將較去年增加至少一倍，與上次法說看法一致，約 70-80 億元，不排除達 80 億元以上，上半年已用超過 30 億元，下半年也按計畫進行，資金則規劃四分之三用在 BT、ABF 等 IC 載板，剩餘四分之一用在電路板。

呂連瑞也表示，南電除擴建硬體設施外，也著墨軟體，採取軟硬並進，目前已在新廠房導入 AI 系統，可用於瑕疵圖像辨識，有助製程優化，進一步推升獲利成長。

針對近期華為禁令對產業的衝擊，呂連瑞認為，長期來看，載板仍有很大的需求量，產業供需不平衡的情況也持續，且上次美國商務部在 5 月 15 日頒布禁令後，南電雖受到衝擊，但公司還是迅速復甦，看好整體趨勢仍在，以平常心看待。