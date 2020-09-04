〈能源盤後〉數據多空交錯 需求前景令人憂心 Brent挫至7月底以來低點

鉅亨網編譯許家華 2020年9月4號7點15分

週四 (3 日) 交易，原油期貨價格收低，Brent 原油挫至 7 月以來最低收盤價，係因市場對需求前景仍感擔憂。

原油價格早盤跌幅更深，係因科技股重挫後引領美股崩跌。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「能源領域已經穩定下來，但部分歸因於這個事實，即當日股市的波動並非關於全球經濟、新冠病毒或刺激措施這些實質負面的消息，而是因為估值過高。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 14 美分或近 0.3%，收每桶 41.37 美元，盤中低點一度達 40.22 美元。

根據道瓊市場數據，連續 2 日下跌的 WTI 原油價格目前處於 8 月 7 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 36 美分或 0.8%，收每桶 44.07 美元，為 Brent 最前月契約自 7 月 31 日以來最低收盤價。

EIA 週三公布，上週美國原油供應量大減 940 萬桶、汽油庫存下降 430 萬桶，但由於需求仍然疲弱，庫存報告未能提供油價支撐力。

價格期貨集團高階場分析師 Phil Flynn 表示，該數據顯示需求受到打擊，且庫存下降是因為勞拉颶風一次性的打擊。

EIA 公布，汽油產品供應量過去 4 週 (需求的代理指標) 較去年同期下降 8.9%，蒸餾油 (含熱燃油) 下降了 5.1%，而噴射機燃料產品大降 47.1%。

與此同時，在颶風於 8 月 27 日登陸後，墨西哥灣地區的石油生產已經顯著復甦，安全與環境執法局 (BSEE) 週四估計，墨西哥灣目前關閉的原油產能已自上週四颶風登陸時的 84% 下降至 16.3%。

交易者也觀察週四經濟數據，以窺探能源需求前景。然而，週四公布的數據好壞參半，例如，8 月最末週初次請領失業救濟金人數下降了 13 萬人，經季調後為 88.1 萬人。然而，官方數據顯示，由於進口大幅回升，7 月貿易赤字大增 18.9％。另外，美國 8 月 ISM 非製造業 PMI 下降至 56.9 不及預期，仍維持擴張趨勢。

Richey 認為，「本週經濟數據一直多空交錯，可以用不溫不火來形容股市，這對大多數風險資產而言是一件好事，因為國會將持續承壓，需儘速通過另一項刺激措施。」

「如果數據更糟，我們可能會看到復甦情緒惡化，交易者也會去化風險。相反，如果最近的經濟數據好轉，國會近期內就可能擱置新一輪紓困方案，這恐激發風險資產出走。」

美元的反彈也限制了大宗商品的上漲空間。本週稍早美元觸及 2 年以上的低點，給予能源價格支撐力，但現在 ICE 美元指數回升，本週迄今上升約 0.5%。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 1.2049 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.8%，收每加侖 1.1677 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上升 0.04% ，收每百萬 Btu 2.487 美元。

EIA 週四公布，上週 (截至 8 月 28 日) 美國國內天然氣供應量增加 350 億立方英呎，大致符合分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 340 億立方英呎。