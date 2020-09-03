調查：多數民眾認為疫苗研發可望刺激消費

全球疫苗研發頻傳佳音，消除國際疫情嚴峻隱憂，根據投顧公布最新調查主要有四大發現，包括：美國家庭消費支出仍保守、新冠疫苗進展對民眾消費意願影響重大、多數美國民眾支持新一輪補助金發放、美國民眾對疫情風險的認知因政黨傾向而有差別。

富蘭克林坦伯頓基金集團 7 月起進行「富蘭克林坦伯頓 - 蓋洛普經濟復甦研究」的每月調查，調查發現，受訪民眾認為未來能否恢復生活關鍵在於疫苗，認為如果疫苗臨床實驗有正面利多，將有助改善投資信心，並可成為刺激生技股上漲的重要觸媒。

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，雖然 7 月美國部分地區疫情升溫，但對美國的消費信心影響不大，8 月調查顯示美國民眾願意外出從事活動的意願維持穩定，願意戴口罩、認為能做好措施避免被病毒傳染的受訪者比例也較前月上升。

調查也發現，儘管整體消費信心回穩，美國民眾在消費的態度仍偏謹慎，75% 受訪者表示未來 6 個月繼續增加儲蓄，僅有 27% 願意花費更多在基本生活開銷，願意將錢花在休閒旅遊或償還債務的比例分別只有 13%、9%。

調查指出，受疫情與經濟不確定性影響，讓民眾有額外收入時，多數也將作為儲備資金防患於未然；當被問及如果希望民眾增加消費，何種因素將扮演重大關鍵？高達 6 成以上認為，有效的新冠疫苗或療法將扮演關鍵要角，僅 25% 認為疫情降溫有助提振消費意願。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，在經濟及疫情不確定的環境下，美國民眾傾向增加儲蓄未雨綢繆的態度將扮演重要的緩衝，未來隨著情勢明朗，未雨綢繆的銀彈也將成為消費需求快速回升的來源。

桑娜．德賽進一步指出，如果美國政府能持續提供民眾正確的資訊，鼓勵透過戴口罩等有限度的防疫措施降低每日新增病例持續下滑，將有助於美國經濟加速回到常軌。