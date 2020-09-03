納稅小確幸來了！第三批退稅9月30日入帳 合計退稅30億元

納稅人的小確幸來了! 今年第三批綜所稅預計在 9 月 30 日入帳，統計退稅件數共 27 萬件、退稅金額約 30 億元。財政部表示，第三批退稅對象是「非網路申報」者，只要符合退稅資格者將以匯款撥入，或以寄發退稅憑單退稅。

因應新冠肺炎疫情，財政部除了將 108 年綜合所得稅申報期間延長一個月至 6 月 30 日，並提前一個月退稅入帳，讓民眾資金調度運用能更靈活。根據財政部規劃，第一批、第二批退稅分別在 6 月 30 日、7 月 31 日，第三批退稅將在 9 月 30 日，至於第四批退稅時間點則落在明 (110) 年 1 月 28 日。

財政部表示，第三批退稅是在 5 月 12 日後申報，或是 5 月 11 日之前向非戶籍地的國稅局申報，並且以人工、二維碼以及稅額試算紙本回復等「非網路申報」者。

根據財政資訊中心統計，今年前三批退稅件數分別為 224 萬件、72 萬件與 27 萬件，前三次退稅金額分別為 361 億元、114 億元、30 億元。

財政部指出，今年第一批與第二批退稅約當於去年首批退稅，而第三批約當於去年第二批退稅，累計今年前三批退稅金額共 504 億元，與去年退稅金額相比，退稅金額約增加 4%，研判應與長照扣除額、名模條款扣除額等減稅措施有關。