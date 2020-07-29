第二批退稅額118.7億元7/31入帳 70萬戶可直接刷存摺兌現

第二批退稅即將在後天 (31 日) 入帳，根據賦稅署統計，第二批退稅戶共 74.1 萬戶、退稅金額共 118.7 億元，其中有 70.5 萬戶選擇直撥退稅的民眾可在 31 日當天在指定帳戶中收到退稅款。

因應疫情衝擊，財政部拍板 108 年度綜所稅申報期延長一個月至 6 月 30 日，退稅期程也從過去分三梯次退稅改為四梯次退稅，其中首批退稅款分兩次發放，首次退款已在 6 月底發放完畢，第二批即將在 7 月底發放。

台北國稅局表示，只要是 6 月 2 日到 6 月 30 日期間，透過網路申報，或是稅額試算採線上登錄、電話語音確認申報者，皆符合第二批退稅資格，合計共有 74 萬餘戶符合退稅資格，退稅款共 118.7 億元；其中選擇直接撥入指定帳戶的退稅共 70.5 萬戶、退稅金額 114.08 億元，比重高達 95%。

另有 3.5 萬戶選擇憑單退稅，退稅金額共 4.57 億元，台北國稅局說，選擇憑單退稅的民眾，在收到國稅寄送的退稅憑單後，再持憑單到指定金融機構提兌退稅款。

根據財政部規劃，今年除了延長綜所稅申報期限外，退稅時程也全面提前，其中首批退稅時間點從往年的 7 月底提前至 6 月底，第二批則在 7 月底發放，至於第三批退稅款將在 9 月底入帳，其餘退稅款則在明年 1 月 20 日發放。