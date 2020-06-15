英國、歐盟同意加速脫歐貿易談判 7月起密集展開

英國首相強生 (Boris Johnson) 和歐盟高級官員週一 (15 日) 進行線上會議，雙方一致同意加快脫歐談判進度，希望能在今年底的脫歐過渡期結束前順利達成貿易協議。

會後共同聲明指出，雙方已意識到英國對於不延長過渡期的堅定立場，也同意談判需要新的動力，因此雙方將支持首席談判代表的積極談判計劃，自 7 月起展開為期 2 個月的密集談判，為今年底前完順利達成貿易協議創造有利條件。

為了打破僵局，正式談判將自 6 月 29 日起恢復，且形式將自以往的每三週一次會議，升級為每週進行，若疫情許可，新的談判還將包含部分面對面小組會議。

截至台北時間週一 (15 日) 晚間 23 時許，歐元兌美元上漲 0.21%，至 1.1277。

歐元兌美元匯率 15 分鐘日 K 線圖 (圖：Investing.com)

週一 (15 日) 線上會議主要由英國首相強生、歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel)、歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)，以及歐洲議會主席議長薩索里 (David Sassoli)，就談判進度及未來關係進行討論。

此前，歐盟談判代表不斷抱怨缺乏進展，甚至指責英國在先前協議承諾上卻步。歐盟首席談判代表 Michel Barnier 上週表示：「現在我們必須取得實質進展。」目前雙方主要分歧點在於漁權、國家援助和邊境關卡。

本此會議為英國今年 1 月底脫歐以來，強生首次直接干預脫歐相關討論，雙方皆希望利用本次會議建立共識，於年底前達成脫歐協議，強生也表示希望能在秋天前達成協議，以便企業能夠確立現有的英國 - 歐盟關係將在年底前終止。

EasyJet 首席執行長 Johan Lundgren 週一 (15 日) 表示，在經濟不確定情況下，看到談判取得進展將非常重要。