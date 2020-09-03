歐元區7月零售銷售額意外下跌1.3% 慘於市場預期

根據歐盟統計局在週四 (3 日) 公佈的數據顯示，儘管防疫相關封鎖措施已經有所緩解，歐元區 7 月零售銷售意外較上月下跌 1.3%，低於市場預期，其中服飾和鞋類更出現兩位數的跌幅。

數據顯示，歐元區 7 月零售銷售額月減 1.3%，低於前值的成長 5.70%，也低於市場預期的成長 1.5%。歐元區 7 月零售銷售額年減 0.4%，低於前值的成長 1.30%，低於市場預期的成長 3.5%。

儘管歐元區防疫封鎖限制措施進一步放緩，但零售活動在 7 月份意料出現跌幅，恐將進一步加劇市場對第三季該地區經濟是否能復甦的擔憂。

歐盟統計局表示，食品、飲料和菸草的銷售額月曾率與上月持平，並且年增 1.5%，但是非食品類產品的銷售額月減 2.9%，並且儘年增 0.5%。紡織品、服飾和鞋類的銷售額更是月減 10.6%，年減 25.8%。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。

隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，國際貨幣基金組織 (IMF) 則預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。