歐元區經濟復甦陷入停滯 歐元區8月綜合PMI跌至51.9

據 IHS Markit 在週四 (3 日) 公布的數據顯示，歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 下跌至 51.9， 8 月服務業 PMI 也下跌至 50.5，該區服務業的成長幾乎停滯，表明復甦的道路依舊漫長且顛簸。

數據顯示，歐元區 8 月綜合 PMI 從 7 月份的 54.9 下跌至 51.9，略高於前值的 51.6， 8 月服務業 PMI 則從 7 月份的 54.7 下跌至 50.5，略高於前值的 50.1。

報告指出，綜合採購經理人指數被視為衡量經濟健康狀況的良好指標，此次的數據表明經濟仍處於困境之中。IHS Markit 的商業經濟學家表示，在 8 月份，整體歐元區的服務業相關商業活動成長幾乎陷入停滯，引發市場的擔憂，最新的數據顯示出令人失望的訊號，就是反彈幾乎失去了所有的動力。

歐元區第二季國內生產毛額 (GDP) 季減 12.1%，創下 1995 年有紀錄以來最大萎縮幅度。

IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示：「歐元區 8 月份的反彈失去了動力，突顯疫情造成內需疲軟。歐元區各地確診病例數增加的跡破壞原先復甦的趨勢。」

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。Harker 指出，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，歐元區 ZEW 濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 -89.8，低於 7 月的 -88.7。